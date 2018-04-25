Последний трамвай в Хабаровске пойдет позже

Автобусы, трамваи и троллейбусы в Хабаровске заключительный рейс будут совершать позже. Это касается трамвайных маршрутов №№ 1 и 5, троллейбуса № 1, а также автобусов №№ 83 и 83П.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации Хабаровска, время работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлили по просьбам хабаровчан.

С 29 апреля последний трамвай в будни от остановки «Железнодорожный вокзал» пойдет по маршруту на 12 минут позже — в 21:40. От остановки «Химфармзавод» — в 21:38. В выходные дни от железнодорожного вокзала последний вагон будет отходить в 21:47, от остановки «Химфармзавод» время последнего рейса останется прежним — 21:35.

Время работы «пятёрки» в будние дни будет увеличено на полчаса. От железнодорожного вокзала трамвай — «закрывашка» будет уходить в 20:25. От остановки «Посёлок Кирова» — в 20:21. В выходные в 20:10 от железнодорожного вокзала и в 20:14 от остановки «Посёлок Кирова».

Новое расписание троллейбуса первого маршрута: в будни от Комсомольской площади — 22:23, в выходные — 22:24. Время выхода заключительного рейса из аэропорта останется прежним — 22:00 (будни) и 22:01 (выходные).

Автобусы №№83 и 83П перейдут на новый график работы с 3 мая.

С остановки «Ул. Калараша» по будням и субботам в первый рейс автобус под номером 83 будет отправляться в 6:11, последний — от этой же остановки в 20:59. Интервал движения составляет 8-16 минут. На маршруте №83П также по будням и субботам автобусы начнут работать в 6:12 от остановки «Улица Морозова П. Л.», в 6:37 от улицы Калараша. Автобус — «закрывашка» от ул. Калараша будет трогаться в 20:52.