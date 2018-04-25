Число погибших в крупном ДТП в Кривом Роге возросло до 10 человек

Число погибших в ДТП в Кривом Роге возросло с девяти до десяти человек, сообщила в среду пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"Количество погибших в смертельном ДТП выросло до десяти человек", — говорится в сообщении на сайте региональной полиции.

По данным правоохранителей, в среду утром в больнице Кривого Рога скончался еще один пассажир маршрутного такси — мужчина 1959 года рождения.

Также сообщается, что еще 13 пострадавших до сих пор находятся в больнице.