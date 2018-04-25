Ещё
Число погибших в крупном ДТП в Кривом Роге возросло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Число погибших в крупном ДТП в Кривом Роге возросло до 10 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в ДТП в Кривом Роге возросло с девяти до десяти человек, сообщила в среду пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
"Количество погибших в смертельном ДТП выросло до десяти человек", — говорится в сообщении на сайте региональной полиции.
По данным правоохранителей, в среду утром в больнице Кривого Рога скончался еще один пассажир маршрутного такси — мужчина 1959 года рождения.
Также сообщается, что еще 13 пострадавших до сих пор находятся в больнице.
Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. Сообщалось, что в результате ДТП девять человек погибли и 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля. Правительство Украины создало комиссию по расследованию ДТП.
РИА Новости: последние новости
КС решит, как признавать нетрезвыми сбежавших с места ДТП водителей В Сочи столкнулись маршрутка с пассажирами и автобус Над трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными6
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение