Новые парковочные места появятся в районе

Более 250 парковочных мест появится в районе. Об этом стало известно 24 апреля.

Новые стоянки появятся на территории улиц Стрельбищенская и Подвойская по просьбе жителей района.

— На этих объектах находится много пятиэтажек, которые имеют продолговатую форму. Практически нет места, чтобы разбить парковки. В связи с этим, мы решили организовать на улице Стрельбищенская и улице Подвойского одностороннее движение, — сообщил главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта Андрей Данников.

Он добавил, что такие меры помогут получить дополнительные ресурсы для стоянки.

Отметим, что на улице Подвойского организуют 171 парковочных мест, а на улице Стрельбищенская — 79.