Ещё
Новые парковочные места появятся в районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые парковочные места появятся в районе 

Управа Пресненского района города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Более 250 парковочных мест появится в районе. Об этом стало известно 24 апреля.
Новые стоянки появятся на территории улиц Стрельбищенская и Подвойская по просьбе жителей района.
— На этих объектах находится много пятиэтажек, которые имеют продолговатую форму. Практически нет места, чтобы разбить парковки. В связи с этим, мы решили организовать на улице Стрельбищенская и улице Подвойского одностороннее движение, — сообщил главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта Андрей Данников.
Он добавил, что такие меры помогут получить дополнительные ресурсы для стоянки.
Отметим, что на улице Подвойского организуют 171 парковочных мест, а на улице Стрельбищенская — 79.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
В ЦАО столицы проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» Полк дорожно-патрульной службы Центрального округа города Москвы проведёт профилактическое мероприятие «Маленький пешеход» Итоги мероприятия «Ваш пассажир – ребенок»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным
«Предъявите инвалида или платите»
«АвтоВАЗ» стал прибыльным1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение