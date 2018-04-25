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Северо-Восточная хорда продолжает строиться
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Северо-Восточная хорда продолжает строиться 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Строители начали асфальтировать эстакады СВХ от Щелковского до Открытого шоссе.
Первая эстакада по направлению к Щелковскому шоссе строится на территории от 5-го проезда Подбельского до ТПУ «Локомотив» Московского центрального кольца. Вторая эстакада возводится по пути к Открытому шоссе от ТПУ «Локомотив» до северной границы участка ФГКУ «Комбинат Сигнал».
На сайте столичного Стройкомплекса сказано, что на эстакадах уже завершен монтаж почти 65% металлоконструкций, в данный момент строитель работают над установкой бетонной плиты проезжей части и монтажом ограждений.
Заканчиваются работы на эстакаде съезда с Щелковского шоссе при движении из области на внешнюю сторону хорды в направлении Открытого шоссе. По плану они завершатся до конца этого лета. Всего здесь возведут пять с половиной километров дорог, в числе которых — почти три с половиной километра эстакад.
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