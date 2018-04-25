Ещё
В Казани на пр. Победы легковушка вылетела в столб: пострадали три человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани на пр. Победы легковушка вылетела в столб: пострадали три человека 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Три человека пострадали в результате ДТП на пр. Победы, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 24 апреля в 12.25 на пересечении пр. Победы с ул. Сафиуллина. 26-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda, по предварительным данным, при повороте направо не заняла сразу крайнее положение на проезжей части и столкнулась с ВАЗ 2113 под управлением 22-летнего водителя. От удара отечественный автомобиль откинуло на опору ЛЭП.
В результате ДТП молодой человек за рулем ВАЗ 2113 получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и рану колена. Его пассажир из Лаишевского района был госпитализирован с переломом плечевой кости, второй пассажир получил ушиб стопы.
АиФ Казань: последние новости
В Казани водитель насмерть сбил женщину, выбежавшую на дорогу В Казани у Московского рынка произошло ДТП из семи автомобилей В Нижнекамском районе закрывается участок дороги Заинск-Сухарево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными6
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение