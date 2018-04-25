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Число ДТП из-за плохих дорог в России снизилось на 5%
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Число ДТП из-за плохих дорог в России снизилось на 5% 

Ivyborg.ru 1 час назад
В прошлом году в стране произошло 67,8 тысяч аварий из-за неудовлетворительного состояния дорог. Это на 5% меньше, чем за период позапрошлого года. Как пишут "Известия", об этом говорится в докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Плохие дороги стали причиной двух ДТП из пяти, следует из доклада. Чаще всего автомобилисты попадали в аварии из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части (55,8%), отсутствия дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), проблем с зимней уборкой дорог (16,6%).
Всего в стране за прошлый год зарегистрировано 169 тыс. ДТП. Это на 2,5% меньше, чем в предыдущем.
По итогам 2018 года все федеральные трассы должны быть приведены к нормативу. Всего их в стране порядка 50 тыс. км.
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