Число ДТП из-за плохих дорог в России снизилось на 5%

В прошлом году в стране произошло 67,8 тысяч аварий из-за неудовлетворительного состояния дорог. Это на 5% меньше, чем за период позапрошлого года. Как пишут "Известия" , об этом говорится в докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России

Плохие дороги стали причиной двух ДТП из пяти, следует из доклада. Чаще всего автомобилисты попадали в аварии из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части (55,8%), отсутствия дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), проблем с зимней уборкой дорог (16,6%).

Всего в стране за прошлый год зарегистрировано 169 тыс. ДТП. Это на 2,5% меньше, чем в предыдущем.

По итогам 2018 года все федеральные трассы должны быть приведены к нормативу. Всего их в стране порядка 50 тыс. км.