В ДТП на Ямале пострадал двухлетний ребенок

В Салехарде при столкновении двух иномарок пострадал маленький ребенок. Двухлетний пассажир находился в салоне автомобиля «Форд» , водитель которого, выезжая со двора, не уступил дорогу другой иномарке.

Пострадавший ребенок с места аварии доставлен в больницу. У малыша травма шеи.