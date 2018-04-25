В ДТП на Ямале пострадал двухлетний ребенок 

В Салехарде при столкновении двух иномарок пострадал маленький ребенок. Двухлетний пассажир находился в салоне автомобиля «Форд», водитель которого, выезжая со двора, не уступил дорогу другой иномарке.
Пострадавший ребенок с места аварии доставлен в больницу. У малыша травма шеи.
«Одной из причин получения травмы ребенком послужило то, что его перевозили в автомобиле без детского удерживающего устройства, которое на момент ДТП находилось в багажнике автомобиля. Кроме того, несовершеннолетний не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в региональном управлении МВД. За нарушение правил перевозки ребенка отец малыша, который был за рулем, привлечен к административной ответственности. По факту ДТП начато расследование..