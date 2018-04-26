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Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна дома в Воронеже
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Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна дома в Воронеже 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По факту гибели ребенка, упавшего из окна многоэтажки в Железнодорожном районе Воронежа, завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Утром 25 апреля полуторагодовалая девочка забралась на диван, затем перелезла на подоконник и выпала из окна восьмого этажа. В этот момент в комнате находился только ее четырехлетний брат. Их мама в момент трагедии была на кухне. По пути в больницу девочка скончалась.
Следователи снова обращаются к местным жителям с просьбой более внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами.
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