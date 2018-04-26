Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна дома в Воронеже

По факту гибели ребенка, упавшего из окна многоэтажки в Железнодорожном районе Воронежа, завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Утром 25 апреля полуторагодовалая девочка забралась на диван, затем перелезла на подоконник и выпала из окна восьмого этажа. В этот момент в комнате находился только ее четырехлетний брат. Их мама в момент трагедии была на кухне. По пути в больницу девочка скончалась.

Следователи снова обращаются к местным жителям с просьбой более внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами.