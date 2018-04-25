В Самаре на ул. Советской Армии водитель Renault сбил 18-летнего парня 

Во вторник, 24 апреля, в 18:45, в Самаре, 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault, следуя по улице Советской Армии со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Блюхера, сбил 18-летнего молодого человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Сбитый иномаркой парень получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент наезда на пешехода водитель машины находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.