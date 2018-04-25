В Курской области автомобилисты сбили двух детей во дворах

Аварии произошли в понедельник в областном центре и в Курчатове

По данным областной госавтоинсипекции, примерно в 07:30 возле дома №3 по улице Домостроителей города Курска 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус» сбила 7-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнка доставили в областную детскую больницу.

Аналогичное ДТП произошло в городе энергетиков. Там под колёса ВАЗ-11183, за рулём которого находился 25-летний мужчина, попал 8-летний пешеход. С травмами школьника госпитализировали в местную больницу.