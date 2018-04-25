Почему автомобили на «механике» обречены быть классикой

Механические коробки передач стремительно исчезают с современных автомобилей. Год от года число модификаций «на палке» неуклонно снижается. Это и понятно — управлять трёхпедальной машиной гораздо сложнее, чем автомобилем с автоматизированной трансмиссией. Однако, научившись грамотно пользоваться старой доброй МКП, вы уже вряд ли когда-то захотите пересесть на машину с «автоматом», вариатором или «роботом». Потому что круче и честнее олдскульной «механики» до сих пор ничего не создано. Существует минимум десяток доводов в пользу трёхпедальных машин. Вот лишь самые веские из них:

Дешевизна «механики»

Автомобили с механической трансмиссией стоят дешевле автоматизированных собратьев в аналогичной комплектации. Даже в случае с самыми недорогими моделями уже в момент покупки вы сэкономите не менее 50 тысяч рублей. Однако чем дороже машина, тем больше денег останется у вас в кармане.

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Лёгкость обслуживания

Механическая коробка передач проста и надёжна. В случае поломки её смогут починить в любой приличной автомастерской, притом стоимость ремонта будет не слишком высокой. Как правило, МКП легко отрабатывает весь расчётный срок службы автомобиля. Чуть ли не единственная операция, которая может вам действительно потребоваться, — замена сцепления (оно служит в среднем 100–160 тысяч км). Нелишней будет и смена масла хотя бы раз в 100 000 км (многие автопроизводители заливают его «на весь срок службы»). Словом, содержание «механики» обходится значительно дешевле, чем «автомата», «робота», и тем более вариатора.

Повышенная топливная экономичность

Автомобили с механической трансмиссией экономичнее большинства автоматизированных. При правильном обращении с рычагом коробки, а также педалями сцепления и газа вы сбережёте десятки и сотни литров горючки (а значит, и многие тысячи рублей). Даже начинающий водитель легко сможет снизить планку среднего расхода топлива на 10–15% по сравнению с «автоматом». Но с некоторыми «роботами» тягаться по экономичности «механика», увы, не способна.

Экономия на тормозах

Тормоза автомобиля, оснащённого механической трансмиссией, изнашиваются гораздо медленнее, чем у машин с трансмиссией автоматизированной. А значит, вам нужно будет реже менять тормозные колодки и диски. Особенно сильно проявляется разница в износе при эксплуатации автомобиля в городе. Кроме того, «механика» предоставляет отличную возможность для замедления с помощью двигателя, путём последовательного понижения передач.

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Отменная динамика

Оговоримся сразу — это утверждение справедливо только для автомобилей низшей и средней ценовой категории: высокотехнологичные многодисковые «роботы» давно научились работать быстрее даже самого классного профессионального пилота, именно поэтому в Формуле-1 давным-давно используются автоматизированные коробки. Однако большинство из нас это не касается — в споре «механика»-«автомат» на обычных авто почти всегда побеждает «палка», которая при правильном обращении сбрасывает в среднем несколько десятых секунды в спурте до сотни. А значит, краснеть на светофоре вам тоже придётся реже.

Меньший вес Механическая коробка передач компактнее и легче своих автоматизированных собратьев. В переводе на понятный язык это означает улучшение динамики и уменьшение расхода топлива. Ну и об управляемости забывать не стоит. Да и вес самого водителя она вполне сможет снизить — работать руками и ногами приходится не в пример чаще. А зарядка, как известно, водителям полезна!

Безотказность

«Механика» работает всегда, ну, или почти всегда. Даже при севшем аккумуляторе и неисправном зажигании автомобилем можно пользоваться. «Механика» позволяет заводить автомобиль «с толкача» и при должном умении переключать передачи даже без размыкания дисков сцепления. Автомобиль с «механикой» можно брать на буксир и доезжать до дома или сервиса при самых экстремальных обстоятельствах. «Автомату» такие шалости изначально недоступны.

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Безопасность

Автомобиль с механической трансмиссией предоставляет гораздо больше возможностей в плане управления разгоном и замедлением. Водитель получает полный контроль над тягой и крутящим моментом двигателя, он не ограничен в выборе передач и всегда может использовать коробку и двигатель при экстренном торможении, а также умело применять её при движении по скользкому и нестабильному покрытию. По той же причине «механика» по-прежнему ставится на самые «горячие» автомобили и активно используется в автоспорте. Управляя автомобилем на «механике», водитель сам определяет стиль езды, а не делегирует эти полномочия капризной электронике.

Совершенствование водительских навыков

«Механика» не позволяет водителю расслабиться и помогает сохранить концентрацию за рулём. Именно этого качества сегодня не хватает большинству обычных водителей. Классическая трансмиссия дисциплинирует, учит правильно проходить виражи, следить за оборотами двигателя и скоростью, словом — думать, а не просто вертеть «баранку».

Фан Если в вашем распоряжении не многомиллионный спорткар с табуном лошадей под капотом, а обычный гражданский недорогой автомобиль, только на «механике» вы сможете хорошенько «дать угла», вдоволь набуксоваться в непролазной грязи и получить настоящий кайф от полного единения с машиной. Это самая честная, прозрачная и понятная трансмиссия, не мешающая вам вмешательством, как правило, не слишком умных электронных мозгов.