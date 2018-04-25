Пьяный водитель, который насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом, получил три года колонии

В Сысерти завершился суд над Сергеем Ахьямовым, который 13 февраля насмерть сбил женщину. Трагедия случилась поздним вечером. 33-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Starlet ехал по дороге в сторону села Щелкун, машину занесло на обочину, где шла женщина. В результате полученных травм она скончалась. По данным прокуратуры, Сергей Ахьямов ехал со скоростью 80 километров в час.

— Обвинением установлено, что перед вождением подсудимый употребил более трех литров спиртных напитков, — сообщили подробности в прокуратуре

Суд назначил Ахьямову наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Также по решению суда с подсудимого взыскали возмещение морального ущерба в пользу дочери погибшей — 350 тысяч рублей.

В начале этого года было судебное разбирательство по аналогичному случаю в Белоярке. Областной суд решал, насколько адекватен и справедлив приговор Игорю Батуеву, который пьяным насмерть сбил двух девочек, а после этого уехал в Берёзовский. Первая инстанция осудила его на пять с половиной лет в колонии-поселении. Прокуратура оспорила это решение, попросив изменить наказание на восемь лет строгого режима. В итоге суд вынес совершенно неожиданное решение: он отменил приговор первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.