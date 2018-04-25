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Труп нижегородки нашли около детского сада
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Труп нижегородки нашли около детского сада 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото ЧП ДТП Нижний НовгородТруп нижегородки нашли около детского садаТруп женщины обнаружили около детского сада в Автозаводском районе. Об этом сообщили очевидцы в группе ЧП ДТП Нижний Новгород ВКонтакте.
Тело обнаружили местные жители. Женщина лежала на земле и не подавала признаков жизни. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Предположительно, труп женщины пролежал почти полдня до того, как его нашли случайные прохожие. Тело погибшей отвезли в морг.
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