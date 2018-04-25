Московский ураган унёс ещё одну жизнь

Мужчина, получивший травмы 21 апреля в результате урагана в Москве, умер в больнице.

«Пациент находился в тяжёлом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — передаёт «Интерфакс»

Ранее сообщалось о двух жертвах стихии: в столице погибла 12-летняя девочка, в подмосковных Мытищах — мужчина. Власти города решили оказать семье ребёнка материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.

Всего к утру среды в больницах остаётся 11 пострадавших.

Тем, кому медпомощь оказали в стационарных условиях выплатят 500 тысяч рублей, в амбулаторных — 100 тысяч рублей.