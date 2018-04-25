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Московский ураган унёс ещё одну жизнь
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Московский ураган унёс ещё одну жизнь 

News.ru 1 час назад
Мужчина, получивший травмы 21 апреля в результате урагана в Москве, умер в больнице.
«Пациент находился в тяжёлом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — передаёт «Интерфакс».
Ранее сообщалось о двух жертвах стихии: в столице погибла 12-летняя девочка, в подмосковных Мытищах — мужчина. Власти города решили оказать семье ребёнка материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.
Всего к утру среды в больницах остаётся 11 пострадавших.
Тем, кому медпомощь оказали в стационарных условиях выплатят 500 тысяч рублей, в амбулаторных — 100 тысяч рублей.
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