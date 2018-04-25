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Мужчина просто возвращался домой в темноте, когда в свете фар увидел темную фигуру!
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Мужчина просто возвращался домой в темноте, когда в свете фар увидел темную фигуру! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Я ехал домой после наступления темноты, и только проехав несколько сотен футов дальше, понял, что там был кто-то! Это был человек в темной шляпе и одежде, идущий по линии дороги… Всего в нескольких дюймах от моего зеркала… Когда я пронесся на скорости 75 миль в час…
Я развернулся, включил аварийные фары и медленно проехал снова назад, чтобы найти его, сидящего на дороге. Подъезжая, я позвонил в полицию и припарковался со своими аварийными огнями, чтобы люди, выезжающие из переулка, заметили мою машину. Чувак просто сидел в темноте, пока не появились копы…
Оказывается, его жена умерла. Он надеялся, что проезжающая машина не заметит и собьет его. Но, позже осознал всю глупость своего поступка и сидел там рыдая, когда я появился во второй раз. Перед уходом, парень остановился у моего окна и поблагодарил меня за то, что никто не сбил его…
Надеюсь, ему сейчас лучше.»
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