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Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами
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Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: Вести.Ru
Непрочный целлофановый пакет, в самый неподходящий момент не выдержавший веса доверенных ему продуктов, стал причиной серьезной аварии на юге Москвы, в которой травмы получили два человека. Камера наблюдения зафиксировала нетривиальный случай.
ДТП, как уточняет телеграм-канал «112», произошло поздним вечером 21 апреля на Луганской улице. На кадрах видно, что у пересекавших дорогу в неположенном месте мужчин прямо посреди проезжей части порвался пакет, а его содержимое оказалось на асфальте. Пешеходы принялись неспешно собирать продукты, не обращая внимания на огибавшие их автомобили.
Пара водителей вовремя заметили препятствие и успели уйти вправо, а вот владелец белой легковушки среагировать не успел — от удара мужчин отбросило на несколько метров вперед. Пока один из пострадавших поднимался на ноги, автолюбитель спокойно скрылся с места, даже не поинтересовавшись состоянием здоровья пешеходов.
Серьезные травмы в аварии получил второй мужчина, которому потребовалась медицинская помощь.
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