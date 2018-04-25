Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами

Непрочный целлофановый пакет, в самый неподходящий момент не выдержавший веса доверенных ему продуктов, стал причиной серьезной аварии на юге Москвы, в которой травмы получили два человека. Камера наблюдения зафиксировала нетривиальный случай.

ДТП, как уточняет телеграм-канал «112», произошло поздним вечером 21 апреля на Луганской улице. На кадрах видно, что у пересекавших дорогу в неположенном месте мужчин прямо посреди проезжей части порвался пакет, а его содержимое оказалось на асфальте. Пешеходы принялись неспешно собирать продукты, не обращая внимания на огибавшие их автомобили.

Пара водителей вовремя заметили препятствие и успели уйти вправо, а вот владелец белой легковушки среагировать не успел — от удара мужчин отбросило на несколько метров вперед. Пока один из пострадавших поднимался на ноги, автолюбитель спокойно скрылся с места, даже не поинтересовавшись состоянием здоровья пешеходов.

Серьезные травмы в аварии получил второй мужчина, которому потребовалась медицинская помощь.