В Пензе ищут очевидцев столкновения двух авто на Окружной

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Авария, о которой идет речь, произошла еще в начале апреля. На улице Окружной в Пензе дорогу не поделили два легковых автомобиля.

По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, 5 апреля 2018 года около 7:50 напротив дома № 163 по улице Окружной в Пензе произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля « DATSUN », регистрационный знак Р158КМ/58, и автомобиля «ВАЗ-21074», регистрационный знак К390НК/58.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-14, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-05 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина,181 (отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Пензе) кабинет №14», — обращаются к жителям областного центра пензенские автоинспекторы.