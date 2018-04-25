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В Пензе ищут очевидцев столкновения двух авто на Окружной
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В Пензе ищут очевидцев столкновения двух авто на Окружной 

PNZdrive 53 минуты назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Авария, о которой идет речь, произошла еще в начале апреля. На улице Окружной в Пензе дорогу не поделили два легковых автомобиля.
По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, 5 апреля 2018 года около 7:50 напротив дома № 163 по улице Окружной в Пензе произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «DATSUN», регистрационный знак Р158КМ/58, и автомобиля «ВАЗ-21074», регистрационный знак К390НК/58.
«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-14, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-05 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина,181 (отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Пензе) кабинет №14», — обращаются к жителям областного центра пензенские автоинспекторы.
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