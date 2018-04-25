На Урале кондуктор высадила ребенка из автобуса из-за оплаты проезда мелочью

На Урале прокуратура проверяет инцидент, в котором кондуктор автобуса высадил ребенка из-за оплаты проезда мелочью, сообщает "Интерфакс"

Инцидент произошел в городе Полевском Свердловской области. Сообщается, что у 11-летнего мальчика были с собой деньги достоинством 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек на общую сумму 18 рублей. Проезд в автобусе как раз стоил 18 рублей. Однако, кондуктор, «не желая пересчитывать мелочь», высадила мальчика на оживленном участке дороги.

По данным местных СМИ, мама мальчика всегда старалась дать ребенку на проезд мелочью, так как у кондукторов часто не бывает сдачи.

"Сын не безбилетник, он хотел заплатить, а его высадили в опасном месте, в промзоне, где в это время безлюдно. Там даже нет тротуара. Прямо по проезжей части ему пришлось идти назад, там у нас живут родственники. Они ему дали бумажные купюры на проезд, и он вернулся домой", — рассказала мать ребенка.

Прокуратура напоминает, что на территории России единственной валютой в обращении является рубль и копейка, поэтому их обязаны принимать при всех видах платежей в неограниченном количестве.