Депздрав: Пострадавшая в результате урагана скончалась в столичной больнице

Число жертв урагана в столице увеличилось до двух — в больнице скончалась женщина 84 лет. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент в больницах города остается 11 человек», — сказал собеседник агентства.

Ураган и сильные ливни прошли в столичном регионе днем 21 апреля. Согласно информации Депздрава, в результате разгула стихии пострадали 17 человек. В тот же день сообщалось о гибели одного ребенка.