Ещё
Депздрав: Пострадавшая в результате урагана скончалась в столичной больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депздрав: Пострадавшая в результате урагана скончалась в столичной больнице 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Число жертв урагана в столице увеличилось до двух — в больнице скончалась женщина 84 лет. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент в больницах города остается 11 человек», — сказал собеседник агентства.
Ураган и сильные ливни прошли в столичном регионе днем 21 апреля. Согласно информации Депздрава, в результате разгула стихии пострадали 17 человек. В тот же день сообщалось о гибели одного ребенка.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за ДТП с участием самосвала Почти 60 неисправных и поврежденных в ДТП автомобилей переместили эвакуаторы АМПП с начала апреля Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными6
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение