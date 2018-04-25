Волгоградка попала в больницу после падения в маршрутке

Волгоградка после падения в салоне маршрутки № 260, следовавшей из Волжского, попала с травмами в больницу.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на Университетском проспекте.

— 39-летний водитель на микроавтобуса «Форд Транзит 222-709», двигаясь со стороны улицы Автомобилистов в сторону улицы Василевского, резко затормозил, пояснили в региональной полиции. — В результате упала 22-летняя пассажирка.

Уточняется, что пострадавшей потребовалась помощь. Девушку с травмами госпитализировали на скорой.