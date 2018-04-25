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Пострадавшая в результате урагана скончалась в столичной больнице — Депздрав
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Пострадавшая в результате урагана скончалась в столичной больнице — Депздрав 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Женщина, пострадавшая во время урагана в Москве, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент в больницах города остается 11 человек", — сказали в ведомтсве, передает Агентство «Москва».
Ураган и сильные ливни прошли в столичном регионе днем 21 апреля. В результате разгула стихии пострадали 17 человек.
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