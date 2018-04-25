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Наезд на подростка совершила автоледи в Богородском районе
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Наезд на подростка совершила автоледи в Богородском районе 

В городе N 42 минуты назад
Фото: В городе N
Фото: aif.md  14-летний подросток попал под колеса автомобиля в Богродском районе 24 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло около 13:00 на улице Ленина. 25-летняя женщина за рулем «Лады-Приоры» совершила наезд на 14-летнего ученика средней школы. Он без сопровождения взрослых переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Первую помощь пострадавшему оказали в центральной районной больнице, после чего он был отпущен.
Ранее сообщалось, что «Мерседес-Бенц» насмерть сбил женщину в Володарском районе.
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