Наезд на подростка совершила автоледи в Богородском районе

Фото: aif.md 14-летний подросток попал под колеса автомобиля в Богродском районе 24 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло около 13:00 на улице Ленина. 25-летняя женщина за рулем «Лады-Приоры» совершила наезд на 14-летнего ученика средней школы. Он без сопровождения взрослых переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Первую помощь пострадавшему оказали в центральной районной больнице, после чего он был отпущен.

Ранее сообщалось, что «Мерседес-Бенц» насмерть сбил женщину в Володарском районе.