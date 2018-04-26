Смертельное ДТП с двумя жертвами случилось в Краснодарском крае

Авария произошла 25 апреля вечером на 51‐м километре дороги Майкоп — Туапсе. 19‐летний водитель ВАЗ‐21061 не справился с управлением, сильно нажав на газ, и врезался в припаркованную на обочине «ГАЗель». Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

17-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель умер в больнице Апшеронска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, еще двух пассажиров автовладельца легковушки отвезли в больницу с травмами разной степени тяжести.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

В Тюмени старший лейтенант ГИБДД в пьяном состоянии сел за руль своего автомобиля Mercedes E350 и устроил массовое ДТП. В результате аварии повреждения получили четыре машины.