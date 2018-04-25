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На крупном проспекте в Ярославле поставили новый чугунный забор
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На крупном проспекте в Ярославле поставили новый чугунный забор 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
Чугунные ограждения возвращаются в Ярославль. После скандалов и обсуждений старинного ограждения из чугуна на проспекте Ленина, власти решили сохранить забор на этой дороге.
На этой неделе восстановили участок ограждения на проспекте рядом с перекрёстком с улицей Советской.
— На проспекте Ленина сегодня ставят новый, абсолютно новый чугунный забор. Неужели здравый смысл восторжествовал?! Ставят, конечно, как шабашники, но чугунный, — радостно поделился в группе «Дороги Ярославля» Сергей Коршунов.
В городской администрации пояснили, что этот участок восстанавливают после ДТП.
Вот только сами ярославцы, добившиеся от мэрии чугуна, портили его в течение зимы, как могли. Бедные ограждения проспекта воровали и ломали машинами
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