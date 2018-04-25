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13 грузовиков спасли американца от суицида
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13 грузовиков спасли американца от суицида 

News.ru 40 минут назад
На мичиганском шоссе в Детройте 13 грузовиков встали в ряд под мостом, чтобы спасти американца от самоубийства.
В отделение полиции Мичигана поступил звонок о том, что на пересечении двух трасс стоит мужчина и намеревается спрыгнуть. Сотрудники полиции перекрыли движение и отдали распоряжение выстроить грузовики в линию под мостом, чтобы смягчить падение, если мужчина решит спрыгнуть, передает Business Insider.
Операция по спасению продлилась около четырех часов, пока мужчина не спустился к офицерам полиции. Американцу была предоставлена медицинская помощь.
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