13 грузовиков спасли американца от суицида

На мичиганском шоссе в Детройте 13 грузовиков встали в ряд под мостом, чтобы спасти американца от самоубийства.

В отделение полиции Мичигана поступил звонок о том, что на пересечении двух трасс стоит мужчина и намеревается спрыгнуть. Сотрудники полиции перекрыли движение и отдали распоряжение выстроить грузовики в линию под мостом, чтобы смягчить падение, если мужчина решит спрыгнуть, передает Business Insider.

Операция по спасению продлилась около четырех часов, пока мужчина не спустился к офицерам полиции. Американцу была предоставлена медицинская помощь.