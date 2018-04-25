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Кондуктор не приняла мелочь у мальчика и высадила его из автобуса
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Кондуктор не приняла мелочь у мальчика и высадила его из автобуса 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Свердловской области работник автотранспортного предприятия (АТП) выгнала из автобуса мальчика за то, что он хотел оплатить проезд мелочью. На следующий день мать ребенка заявила об этом в полицию, сообщило агентство Ura.ru.
Жительница города Полевской выдала сыну мелочь на проезд, что стало поводом для конфликта между ребенком и кондуктором.
Я ему дала 18 рублей на проезд: десять монет по рублю, пять рублей
50-копеечными
монетами, а остальное десятикопеечными
— мать мальчика, Галина Праведникова.
Сотрудник автотранспортного предприятия не приняла деньги и высадила
11-летнего
пассажира на остановке. Мать мальчика написала заявление в полицию, прокуратуру и АТП.
На территории России единственной валютой в обращении является рубль и копейка. Их в неограниченном количестве обязаны принимать все и при всех видах платежей. Прокуратура будет проводить проверку
— старший помощник прокурора Свердловской области, Марина Канатова.
Правоохранители организуют очную ставку, чтобы ребенок опознал подозреваемого. «Эта мера необходима
из-за  того, что добровольно пока никто из кондукторов пока не признался, что это именно он», добавил руководитель
пресс-службы
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Кондуктор автобуса, который ехал из города Звездный в Пермь, отказалась принимать у пассажира двухтысячную купюру. Девушку высадили в поле.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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