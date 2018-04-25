Кондуктор не приняла мелочь у мальчика и высадила его из автобуса

В Свердловской области работник автотранспортного предприятия (АТП) выгнала из автобуса мальчика за то, что он хотел оплатить проезд мелочью. На следующий день мать ребенка заявила об этом в полицию, сообщило агентство Ura.ru.

Жительница города Полевской выдала сыну мелочь на проезд, что стало поводом для конфликта между ребенком и кондуктором.

Я ему дала 18 рублей на проезд: десять монет по рублю, пять рублей

50-копеечными

монетами, а остальное десятикопеечными

— мать мальчика, Галина Праведникова.

Сотрудник автотранспортного предприятия не приняла деньги и высадила

11-летнего

пассажира на остановке. Мать мальчика написала заявление в полицию, прокуратуру и АТП.

На территории России единственной валютой в обращении является рубль и копейка. Их в неограниченном количестве обязаны принимать все и при всех видах платежей. Прокуратура будет проводить проверку

Правоохранители организуют очную ставку, чтобы ребенок опознал подозреваемого. «Эта мера необходима

из-за того, что добровольно пока никто из кондукторов пока не признался, что это именно он», добавил руководитель

пресс-службы

Кондуктор автобуса, который ехал из города Звездный в Пермь, отказалась принимать у пассажира двухтысячную купюру. Девушку высадили в поле.