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На Урале школьника высадили из автобуса за оплату проезда монетами
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На Урале школьника высадили из автобуса за оплату проезда монетами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Полевского обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться, почему ее сына-школьника прогнали из автобуса за попытку расплатиться за проезд мелкими монетами. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается прокуратура Свердловской области.
"19 апреля около шести вечера 11-летний мальчик не остановке у фермерского магазина на улице Карла Маркса зашел в коммерческий автобус маршрута «13к». Школьнику нужно было в северную часть города. Со слов его мамы, у него при себе было 18 рублей на проезд — монетами по рублю, по 50 и 10 копеек", — рассказывает официальный представитель ведомства Марина Канатова.
До конечного пункта ребенок не добрался: на остановке "Машзавод" кондуктор потребовала его покинуть автобус под предлогом того, что мальчик дал ей мелкие деньги, и пересчитывать их она не намерена.
"Ребенок был вынужден выйти на остановку на оживленном участке дороги, и до пешеходной части шел по проезжей части", — говорит пресс-секретарь облпрокуратуры.
В рамках начавшейся проверки деятельности предпринимателя, который обслуживает автобусный маршрут, проверят документы, касающиеся перевозки граждан и обучения кондукторов.
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