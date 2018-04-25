На Урале школьника высадили из автобуса за оплату проезда монетами

Жительница Полевского обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться, почему ее сына-школьника прогнали из автобуса за попытку расплатиться за проезд мелкими монетами. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается прокуратура Свердловской области.

"19 апреля около шести вечера 11-летний мальчик не остановке у фермерского магазина на улице Карла Маркса зашел в коммерческий автобус маршрута «13к». Школьнику нужно было в северную часть города. Со слов его мамы, у него при себе было 18 рублей на проезд — монетами по рублю, по 50 и 10 копеек", — рассказывает официальный представитель ведомства Марина Канатова

До конечного пункта ребенок не добрался: на остановке "Машзавод" кондуктор потребовала его покинуть автобус под предлогом того, что мальчик дал ей мелкие деньги, и пересчитывать их она не намерена.

"Ребенок был вынужден выйти на остановку на оживленном участке дороги, и до пешеходной части шел по проезжей части", — говорит пресс-секретарь облпрокуратуры.

В рамках начавшейся проверки деятельности предпринимателя, который обслуживает автобусный маршрут, проверят документы, касающиеся перевозки граждан и обучения кондукторов.