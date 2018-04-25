Сбежавших после ДТП водителей признают пьяными

Сбежавших после ДТП водителей будут признавать пьяными

Теперь устанавливать факт нетрезвости водителя после ДТП можно будет также «по совокупности иных доказательств».

Норма Уголовного кодекса, согласно которой пьяные водители, сбежавшие после ДТП, могли избежать медицинского освидетельствования, признана неконституционной. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Конституционный суд РФ разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после ДТП водителей в пьяном виде не только согласно основаниям медицинского освидетельствования, но также и «по совокупности иных доказательств».

Теперь для подтверждения нетрезвости водителя необязательно подтверждение наличия алкоголя в крови или отказа от медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штрафы за «пьяные ДТП» до полумиллиона рублей.