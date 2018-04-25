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В Красноярском крае после ужина с грибами умерло двое человек
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В Красноярском крае после ужина с грибами умерло двое человек 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае обычное застолье обернулось смертью двух человек. Сейчас следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и ее гражданского супруга.
По данным следствия, инцидент произошёл 23 апреля в Минусинске. Известно, что накануне смерти сожители употребляли спиртное неизвестного происхождения и ели грибы. Оба они работали разнорабочими на полигоне твердых бытовых отходов. По одной из версий продукты и напитки могли принести оттуда. По словам сотрудника полигона, рабочие часто находят там еду и алкоголь, которые употребляют несмотря на угрозу отравления.
В итоге после такого ужина женщина скончалась сразу же. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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