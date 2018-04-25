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ГИБДД начала отлов грязных и тонированных машин
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ГИБДД начала отлов грязных и тонированных машин 

Авторамблер 16 минут назад
Фото: Авторамблер
По информации пресс-службы ГИБДД, особое внимание будет уделяться разрешенной тонировке стекол машины. «Чрезмерное затемнение ухудшает обзор для водителя, особенно в ночное время, и может стать причиной аварий», — напомнили в ГИБДД.
Кроме того, водителям грузовиков, перевозящих сыпучие грузы, необходимо накрывать кузов тентом, а строительной технике — мыть колеса и корпус, прежде чем выехать за пределы строящегося объекта.
Напомним, водителям также грозит наказание за грязные номера — предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. При этом автомобилист должен на месте устранить эту неисправность, прежде чем продолжить движение. Аналогичное наказание предусмотрено за тонировку передних стекол транспортного средства.
Для тех, кто умышленно затрудняет идентификацию регистрационных знаков, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей либо лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев.
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