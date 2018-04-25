Сочинский водитель лишился прав после того, как сбил ребенка 

43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП случилось 17 апреля. Водитель наехал на семилетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого нарушитель скрылся с места аварии.
Ребенка отправили в больницу с черепно-мозговой
травмой. Сотрудники правоохранительных установили номер машины подозреваемого и в тот же день задержали его. На допросе водитель признался, что сбежал, чтобы избежать ответственности.
В Самарской области под колесами грузового состава погиб пенсионер. Инцидент произошел 24 апреля.
85-летний
мужчина попытался перейти на другую сторону железнодорожных путей.