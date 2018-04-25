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В Казани на Мусина перевернулся автомобиль: пострадали женщина и ребенок
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В Казани на Мусина перевернулся автомобиль: пострадали женщина и ребенок 

Казанский репортер 1 час назад
На пересечении улиц Мусина и Чуйкова в Казани утром среды, 25 апреля перевернулся автомобиль. Пользователи в социальных сетях публикуют видеос места происшествия.
В пресс-службе ГИБДД города уточнили, участниками аварии стали водители автомобилей «Киа» и «Лада». По предварительной версии, после столкновения «Лада» перевернулась. Авария произошла в 10:30. В результате ДТП травмы получили два человека — это женщина и ребенок, которые находились в салоне отечественного автомобиля. Женщине потребовалась госпитализация, а ребенка врачи осмотрели на месте происшествия.
Дополнение, Чуйкова -Мусина #Region116#ТатДТП #Казань#videodtp#РТ#дтпказань#crash#dtp#Tatdtp#Татарстан#авария Публикация от Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП (@region116.dtp.official) 25 Апр 2018 в 1:03 PDT
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