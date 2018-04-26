Мировые продажи Volkswagen в I квартале выросли на 6%

Мировые продажи автомобилей немецкого концерна Volkswagen в первом квартале 2018 года увеличились на 6,1% в годовом выражении, до 2,77 миллиона штук, говорится в релизе компании.

Поставки Volkswagen в Европу выросли на 5,6%, до 1,1 миллиона машин. В частности, компания указывает, что поставки в Центральную и Восточную Европу выросли на 11,6%, до 171,47 тысячи автомобилей. В Россию компания поставила на 20,7% больше машин, чем за аналогичный период годом ранее — 42,26 тысячи. В страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поставки выросли на 12,1%, до 1,08 миллиона автомобилей.

Объем производства компании в минувшем квартале составил 2,727 миллиона автомобилей, что на 0,4% ниже показателя годичной давности.

Прибыль концерна после налогообложения по итогам первого квартала составила 3,3 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 2,2%. Выручка при этом увеличилась на 3,6%, до 58,23 миллиарда евро.