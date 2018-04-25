Оборот с продажи автомобилей Volkswagen составил 24 млрд рублей За первый квартал 2018 года российские дилеры Volkswagen продали автомобилей немецкой марки на 23,8 млрд рублей, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». Выручка с продажи легковых авто марки Volkswagen в марте этого года составила 10,4 млрд рублей.
В марте 2018 года самым доходным автомобилем в линейке Volkswagen стал кроссовер Volkswagen Tiguan. В отчетный месяц покупатели в России приобрели 2942 новых «Тигуанов» и заплатили за такое количество машин 5,15 млрд рублей. Они такое купили 4157 седанов Volkswagen Polo на сумму 3,09 млрд рублей, а кроме того, приобрели и 418 внедорожников Volkswagen Touareg на 1,32 млрд рублей. Денежная выручка с продажи автомобилей марки Volkswagen Passat (продано в марте 233 авто) и Volkswagen Jetta (391 ед.) составила соответственно 417 и 434,5 млн рублей.
С начала года и по март включительно покупатели приобрели 6666 новых Volkswagen Tiguan, израсходовав на них 11,7 млрд рублей. На автомобили Volkswagen Polo (продано в I квартале 9940 ед.) они потратили 7,4 млрд рублей, а на машины модели Volkswagen Touareg (876 ед. авто) — 2,76 млрд рублей. Известно также, что в первом квартале 2018 года россияне купили 612 автомобилей Volkswagen Passat и 811 ед. Volkswagen Jetta. За эти машины покупатели заплатили соотвественно 1,1 млрд рублей и 898,5 млн рублей.