Ещё
В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым
Далее:
Читайте также:
Ещё

В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Реальный срок лишения свободы получил 26-летний житель Вашкинского района. Мужчина трижды попался нетрезвым за рулем.
Молодой человек уже имел судимость за езду «под мухой», но это не помешало ему вновь нарушить ПДД. В очередной раз нетрезвым он попался сотрудникам ГИБДД в конце июня прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как сообщает областная прокуратура, с учетом предыдущих нарушений, мировой судья назначил любителю нетрезвой езды реальный срок. Ближайшие 10 месяцев нарушитель проведет в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.
Вологда.рф: последние новости
Вологжанин организовал наркотрафик из Москвы в Краснодарский край Водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП Три человека пострадали на дорогах Вологды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными75
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Названы самые популярные в России иномарки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение