В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым

Реальный срок лишения свободы получил 26-летний житель Вашкинского района. Мужчина трижды попался нетрезвым за рулем.

Молодой человек уже имел судимость за езду «под мухой», но это не помешало ему вновь нарушить ПДД. В очередной раз нетрезвым он попался сотрудникам ГИБДД в конце июня прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как сообщает областная прокуратура, с учетом предыдущих нарушений, мировой судья назначил любителю нетрезвой езды реальный срок. Ближайшие 10 месяцев нарушитель проведет в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.