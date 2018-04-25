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В Оренбурге мотоциклистам запретили по ночам ездить по Салмышской
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В Оренбурге мотоциклистам запретили по ночам ездить по Салмышской 

АиФ-Оренбург 18 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге установлены новые дорожные знаки на улице Салмышской.
На участке от улицы Гаранькина до проезда Северного, согласно предписанию ГИБДД, появились знаки «Движение мотоциклов запрещено» с табличками «Время действия», сообщает городская администрация.
Ранее граждане жаловались на шум по ночам в теплое время года. Теперь мотоциклистам запрещено ездить на этом участке дороги с 23.00 до 6.00 часов.
Всего управлением по организации дорожного движения администрации Оренбурга установлено более 30 дорожных знаков 3.5 «Движение мотоциклов запрещено „с табличками 8.5.4 „Время действия“.
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