В Оренбурге мотоциклистам запретили по ночам ездить по Салмышской

В Оренбурге установлены новые дорожные знаки на улице Салмышской.

На участке от улицы Гаранькина до проезда Северного, согласно предписанию ГИБДД , появились знаки «Движение мотоциклов запрещено» с табличками «Время действия», сообщает городская администрация.

Ранее граждане жаловались на шум по ночам в теплое время года. Теперь мотоциклистам запрещено ездить на этом участке дороги с 23.00 до 6.00 часов.

Всего управлением по организации дорожного движения администрации Оренбурга установлено более 30 дорожных знаков 3.5 «Движение мотоциклов запрещено „с табличками 8.5.4 „Время действия“.