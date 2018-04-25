Ещё
Фура-убийца у Фанерника: суд разобрался в трагической аварии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фура-убийца у Фанерника: суд разобрался в трагической аварии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме осудили виновного в страшной аварии у поселка Фанерник водителя, узнал KOSTROMA.TODAY. Обвинение было предъявлено 40-летнему водителю фуры Volvo.
Авария потрясла всю Кострому.
В судебном заседании мужчина признал свою вину и принес извинения пострадавшим. Он рассказал, что занимался грузоперевозками и 22 ноября 2017 года собирался выехать из Костромы в Киров. Перед выездом он проверил состояние грузовика — подозрений ничто не вызвало.
Около 12 часов дня в районе поселка Фанерник водитель фуры не справился с управлением, на скорости 70 километров в час грузовик занесло, произошло столкновение с Daewoo Nexia. Во время аварии от полученных травм погибла 8-летняя школьница, которая сидела на заднем сиденье. Водитель легковушки, папа девочки, умер в больнице. Его жена, которая сидела на первом сиденье, получила различные травмы, но выжила.
Против водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования выяснилось, что у Volvo в момент аварии были неполадки в системе торможения.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, водитель фуры отметил, что срок действия диагностической карты у него истек накануне трагедии — 21 ноября.
В итоге суд приговорил водителя фуры к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
Kostroma.Today: последние новости
Число городских автобусов на улицах упало в 2,5 раза Авария «пазика» парализовала движение в Заволжье Бардак: аллею на проспекте Мира разбирает неизвестно кто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными75
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Названы самые популярные в России иномарки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение