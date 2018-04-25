Фура-убийца у Фанерника: суд разобрался в трагической аварии

В Костроме осудили виновного в страшной аварии у поселка Фанерник водителя, узнал KOSTROMA.TODAY. Обвинение было предъявлено 40-летнему водителю фуры Volvo

Авария потрясла всю Кострому.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и принес извинения пострадавшим. Он рассказал, что занимался грузоперевозками и 22 ноября 2017 года собирался выехать из Костромы в Киров. Перед выездом он проверил состояние грузовика — подозрений ничто не вызвало.

Около 12 часов дня в районе поселка Фанерник водитель фуры не справился с управлением, на скорости 70 километров в час грузовик занесло, произошло столкновение с Daewoo Nexia . Во время аварии от полученных травм погибла 8-летняя школьница, которая сидела на заднем сиденье. Водитель легковушки, папа девочки, умер в больнице. Его жена, которая сидела на первом сиденье, получила различные травмы, но выжила.

Против водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования выяснилось, что у Volvo в момент аварии были неполадки в системе торможения.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, водитель фуры отметил, что срок действия диагностической карты у него истек накануне трагедии — 21 ноября.

В итоге суд приговорил водителя фуры к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.