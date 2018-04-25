В Кирове привлечены к ответственности мужчины, избившие таксиста

Ранее сообщалось о том, что полицейские проводят проверку по факту нанесения побоев водителю такси на улице Калинина города Кирова.

Сотрудники УМВД России по городу Кирову оперативно установили всех участников конфликта и его обстоятельства.

Причиной послужил инцидент, возникший ранее между таксистом и водителем «ВАЗ-2108» при проезде перекрестка.

«В его развитии таксисту были нанесены побои тремя молодыми людьми, действия которых попали на запись камеры наружного наблюдения», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Материалы проведенной проверки были направлены в Ленинский районный суд. Вчера трое правонарушителей привлечены к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», на них наложен денежный штраф.

Фото — скриншот видео youtube.com