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Водители грузовиков не дали американцу спрыгнуть с моста
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Водители грузовиков не дали американцу спрыгнуть с моста 

360tv.ru 1 час назад
На трассе возле Детройта мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста. Американец забрался на конструкцию над проезжей частью и угрожал совершить задуманное. От опрометчивого шага его спасли несколько водителей грузовиков, сообщил телеканал CNN.
Сообщение о возможном происшествии в полицию штата Мичиган поступило в ночь на 24 апреля. Сначала правоохранители перекрыли движение по автодороге, а затем обратились к дальнобойщикам с просьбой о помощи.
13 больших машин встали прямо под мостом. Из-за этого высота потенциального падения сократилась практически вдвое.
С желающим уйти из жизни мужчиной разговаривали более четырех часов. В итоге он спустился с моста и обратился за помощью к медикам.
Как отметили в полиции, к водителям грузовиков в подобных случаях обращаются довольно часто. Однако так много дальнобойщиков на трассе собралось впервые.
В Лондоне решили обратить внимание на проблему самоубийств непривычным способом. В середине рабочего дня на крыши двух небоскребов установили 84 манекена. Именно столько человек сводят счеты с жизнью в Великобритании-каждую неделю.
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