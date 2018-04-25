Водитель, ехавший против потока, спровоцировал страшное ДТП на трассе в США

В сети размещены кадры серьезной аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую субботу, 21 апреля, неподалеку от города Данканвилл в штате Техас.

На записи видно, как водитель автомобиля Nissan Armada упорно движется по полосе встречного движения — его действия снял на камеру мобильного телефона очевидец, ехавший параллельно нарушителю.

Через некоторое время внедорожник на большой скорости столкнулся с несколькими машинами, момент массового ДТП попал в объектив регистратора, установленного во встречном транспортном средстве.

Как сообщают СМИ, в результате аварии смертельные травмы получила 23-летняя женщина-водитель по имени Амберли Маккрей. У нее остался девятимесячный сын.

Полиция задержала виновника произошедшего — 31-летнего Гильермо Суареса. В настоящее время он обвиняется в непредумышленном убийстве и вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.