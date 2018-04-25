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Суд разрешил признавать скрывшихся с места ДТП водителей пьяными
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Суд разрешил признавать скрывшихся с места ДТП водителей пьяными 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Конституционный суд России принял решение, что признавать водителей транспортных средств находящимися в состоянии алкогольного опьянения можно не только на основе медицинского освидетельствования, но и при наличии иных доказательств, передает РИА «Новости».
Как сообщается, суд признал неконституционным примечание 2 статьи 264 УК России, по которому делать вывод о состоянии алкогольного опьянения можно или при наличии этилового спирта или наркотических веществ в организме водителя, или при зарегистрированном отказе от медицинского освидетельствования. Такая норма ставила сбежавших с места ДТП пьяных водителей в более выгодное положение.
"Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП", — говорится в заявлении суда.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится административная ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.
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