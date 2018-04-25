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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП
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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП 

Rambler News Service 1 час назад
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ДТП на Мызинском мосту, в результате которого погибли 2 человека. Дело возбуждено в отношении гражданина Азербайджана по ч.6 ст.264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух лиц, сообщает региональная прокуратура.
NewsNN напоминает, что авария произошла 1 апреля вечером. BMW подозреваемого, находящегося в состоянии наркотического опьянения, ехал со стороны Ленинского района. Он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo.
В результате столкновения пассажир BMW и водитель Volvo скончались на месте от телесных повреждений. Виновник ДТП получил повреждения различной степени тяжести и находится в больнице.
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