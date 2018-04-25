Отдел образования администрации Кромского района Орловской области сообщает, что движение школьного автобуса по дороге к Красниково и Кутафино возобновлено.
Дефекты дорожного полотна устранены, установлены знаки, запрещающие проезд большегрузам.
Движение по дороге было приостановлено 19 апреля по решению УГИБДД. По мнению специалистов, ее состояние представляло угрозу для безопасности дорожного движения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Болхове многодетная семья своими силами ремонтирует дорогу
В Орловской области из-за дефектов доро
Сообщение Чиновники отчитались о ремонте «школьной дороги» под Кромами появились сначала на РИА 57.