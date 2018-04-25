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Чиновники отчитались о ремонте «школьной дороги» под Кромами
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Чиновники отчитались о ремонте «школьной дороги» под Кромами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Отдел образования администрации Кромского района Орловской области сообщает, что движение школьного автобуса по дороге к Красниково и Кутафино возобновлено.
Дефекты дорожного полотна устранены, установлены знаки, запрещающие проезд большегрузам.
Движение по дороге было приостановлено 19 апреля по решению УГИБДД. По мнению специалистов, ее состояние представляло угрозу для безопасности дорожного движения.
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