Чиновники отчитались о ремонте «школьной дороги» под Кромами

Отдел образования администрации Кромского района Орловской области сообщает, что движение школьного автобуса по дороге к Красниково и Кутафино возобновлено.

Дефекты дорожного полотна устранены, установлены знаки, запрещающие проезд большегрузам.

Движение по дороге было приостановлено 19 апреля по решению УГИБДД . По мнению специалистов, ее состояние представляло угрозу для безопасности дорожного движения.

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