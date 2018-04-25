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Пешеходы угодили под колеса автомобиля из-за порвавшегося пакета. Видео
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Пешеходы угодили под колеса автомобиля из-за порвавшегося пакета. Видео 

360tv.ru 1 час назад
ДТП произошло на Луганской улице в Москве. Из‐за разорвавшегося пакета два пешехода попали под легковушку. Видеозапись происшествия опубликовал сайт телеканала «Рен‐ТВ».
На кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно, как у пешеходов разрывается пакет с продуктами и его содержимое падает на проезжую часть. Пешеходы принимаются собирать рассыпавшиеся продукты, при этом участники движения — автобус и несколько легковушек — вовремя замечают людей на дороге и притормаживают, объезжая неожиданное препятствие.
Одна из машин появилась буквально из ниоткуда, пронеслась по дороге и сбила обоих пешеходов. Люди отлетели на несколько метров в результате удара и им стало уже не до рассыпавшихся покупок.
Водитель спустя несколько мгновений нажал на газ и скрылся с места ДТП. Один из сбитых им прохожих остался лежать на дороге, не подавая признаков жизни. Дорожная ситуация осложнялась поздним временем: было уже около 22:00 вечера.
43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.
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