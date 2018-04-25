В Запорожской области продолжается ремонт трассы государственного значения

Речь идет о важном участке трассы между Днепром и Запорожьем. Дорожные работы средней сложности производятся на автомагистрали Н-08 «Борисполь — Днепр — Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь». В данный момент дорожники работают на левом проезде от границы Днепропетровской области до Запорожья. Уже четырнадцать километров дороги выровнено асфальтобетоном. Сейчас ведется укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Помимо этого производится укрепление обочины на уже отремонтированных участках трассы.

По сообщению запорожской Службы автодорог, ремонт автомагистрали Н-08 возобновился в конце марта. На время проведения дорожных работ движение автотранспорта по трассе ограничено. Кроме того, здесь организовано движение по встречной полосе и снижен допустимый предел скорости. Запорожская областная госадминистрация обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными и следить за установленными предупреждающими знаками.