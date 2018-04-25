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Сбившего на Васильевском острове пенсионерку водителя «Лады» обязали выплатить 300 тысяч рублей компенсации
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Сбившего на Васильевском острове пенсионерку водителя «Лады» обязали выплатить 300 тысяч рублей компенсации 

Интересант 1 час назад
Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению местной жительницы о причинении ей морального вреда в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как стало известно, наезд на пенсионерку совершил находившийся за рулем «Лады» водитель в марте 2017 года. Ждать приезда ГАИ как и помогать пострадавшей он не захотел, скрывшись с места происшествия. В результате женщина длительное время находилась на лечении, перенеся несколько операций, а в настоящее время продолжает проходить реабилитацию после полученных травм.
Районная прокуратура обратилась в суд о взыскании с нарушителя компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Как сообщает сегодня в пресс-службе петербургского надзорного ведомства, исковые требования прокурора признаны законными и обоснованными, суд вынес решение об их удовлетворении в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.
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