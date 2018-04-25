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Пересек сплошную, устроил скандал: ростовчанин обвинил сотрудника ДПС в нападении
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Пересек сплошную, устроил скандал: ростовчанин обвинил сотрудника ДПС в нападении 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Житель донской столицы Андрей Щетинков заявил, что сотрудник Госавтоинспекции едва не убил его. Инцидент произошел накануне, 24 апреля, на улице Таганрогской.
Сотрудник полиции остановил ВАЗ, за рулем которого находился Андрей, из-за грубого нарушения Правил дорожного движения. Автомобиль под управлением молодого человека пересек двойную сплошную. Полицейский оформил на нарушителя ПДД протокол и передал через открытое окно на подпись водителю. Молодой человек попытался сфотографировать документ, но полицейский резко выхватил бумагу из рук.
И тут понеслось…
— Оба-на, оба-на. Что вы делаете? — закричал водитель. — Ты снял, ты снял? (судя по всему, вопрос адресован либо видеорегистратору, либо пассажиру. — Прим. ред.)
Госавтоинспектор в ответ заметил:
— Я не нападал на вас. Если подписываете, то подписывайте. Вы как-то воспринимаете всё не очень правильно, Андрей Владимирович.
Но Андрея Владимировича уже было не остановить. Он позвонил в экстренную службу и, срываясь на фальцет, заявил оператору, что на него напал полицейский.
— Девушка, вызовите сюда наряд. Я боюсь за свою жизнь. Меня заблокировали, — прокричал Андрей.
Всё происходящее попало на видео, запись водитель ВАЗа позже выложил в соцсети. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области сообщил, что по данному факту проводится проверка.
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