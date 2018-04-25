Пересек сплошную, устроил скандал: ростовчанин обвинил сотрудника ДПС в нападении

Житель донской столицы Андрей Щетинков заявил, что сотрудник Госавтоинспекции едва не убил его. Инцидент произошел накануне, 24 апреля, на улице Таганрогской.

Сотрудник полиции остановил ВАЗ , за рулем которого находился Андрей, из-за грубого нарушения Правил дорожного движения. Автомобиль под управлением молодого человека пересек двойную сплошную. Полицейский оформил на нарушителя ПДД протокол и передал через открытое окно на подпись водителю. Молодой человек попытался сфотографировать документ, но полицейский резко выхватил бумагу из рук.

И тут понеслось…

— Оба-на, оба-на. Что вы делаете? — закричал водитель. — Ты снял, ты снял? (судя по всему, вопрос адресован либо видеорегистратору, либо пассажиру. — Прим. ред.)

Госавтоинспектор в ответ заметил:

— Я не нападал на вас. Если подписываете, то подписывайте. Вы как-то воспринимаете всё не очень правильно, Андрей Владимирович.

Но Андрея Владимировича уже было не остановить. Он позвонил в экстренную службу и, срываясь на фальцет, заявил оператору, что на него напал полицейский.

— Девушка, вызовите сюда наряд. Я боюсь за свою жизнь. Меня заблокировали, — прокричал Андрей.