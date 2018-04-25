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Под путеводом на набережной Волгограда вновь застрял грузовик
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Под путеводом на набережной Волгограда вновь застрял грузовик 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде около речного вокзала в пешеходный путевод вновь «вписался» грузовки. На этот раз проехать под мостом не смог Камаз.
— Нулевая Продольная. В сторону Кранооктябрьского. Ничего не меняется, — написал Дмитрий Фомин.
На фото видно, что смяты оказались кузов и кабина. Увидев снимки, волгоградцы совсем не удивились ДТП. Многие удивляются, почему водителей грузовиков так тянет на набережную. Ведь именно там регулярно случаются подобные аварии.
— Вот всегда думаю… Ну ладно ты решил полезть… Но можно же это делать на минимальной скорости и вернуться, в крайнем случае… Это наверное не в стиле русского мужчины, — высказалась Ирина Попова.
— Это что у дураков дело принципа теперь? Будто они воспринимают этот знак как вызов какой-то, — задался вопросом Максим Корецкий.
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