Под путеводом на набережной Волгограда вновь застрял грузовик

В Волгограде около речного вокзала в пешеходный путевод вновь «вписался» грузовки. На этот раз проехать под мостом не смог Камаз.

— Нулевая Продольная. В сторону Кранооктябрьского. Ничего не меняется, — написал Дмитрий Фомин

На фото видно, что смяты оказались кузов и кабина. Увидев снимки, волгоградцы совсем не удивились ДТП. Многие удивляются, почему водителей грузовиков так тянет на набережную. Ведь именно там регулярно случаются подобные аварии.

— Вот всегда думаю… Ну ладно ты решил полезть… Но можно же это делать на минимальной скорости и вернуться, в крайнем случае… Это наверное не в стиле русского мужчины, — высказалась Ирина Попова

— Это что у дураков дело принципа теперь? Будто они воспринимают этот знак как вызов какой-то, — задался вопросом Максим Корецкий.