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В Дзержинске пройдет митинг посвященный аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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В Дзержинске пройдет митинг посвященный аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
26 апреля, в Дзержинске на пл. Героев пройдет городской митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Планируется, что участниками митинга станут представители администрации Дзержинска, городской Думы, общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль», участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и члены их семей, участники ликвидации последствий других радиационных катастроф, члены общественных организаций Дзержинска и жители города.
В ходе городского митинга состоится возложение венков и цветов к Мемориалу Памяти.
Начало митинга в 10.00.
(16+)
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