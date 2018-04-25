В Дзержинске пройдет митинг посвященный аварии на Чернобыльской атомной электростанции

26 апреля, в Дзержинске на пл. Героев пройдет городской митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Планируется, что участниками митинга станут представители администрации Дзержинска, городской Думы , общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль», участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и члены их семей, участники ликвидации последствий других радиационных катастроф, члены общественных организаций Дзержинска и жители города.

В ходе городского митинга состоится возложение венков и цветов к Мемориалу Памяти.

Начало митинга в 10.00.

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