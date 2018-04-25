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В Башкирии поймали поджигателя дорогих автомобилей
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В Башкирии поймали поджигателя дорогих автомобилей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Салавате за сутки успели поймать мужчину, поджегшего дорогую иномарку.
Вспыхнуло авто вчера, утром 24 апреля, — горел BMW на улице Горького. На место выехали пожарные, спасатели и следственно-оперативная группа. Иномарку потушили, но автомобиль пришел в негодность. Камеры видеонаблюдения показали, что перед самым возгоранием рядом с авто проходил мужчина и выполнял рядом с механизмом какие-то действия.
— Удалось выйти на след преступника. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Его задержали, мужчина сознался, — пояснили в полиции республики.
На допросе злоумышленник сознался, что решился на поджог после ссоры с водителем иномарки. Теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.
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